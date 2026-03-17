17 марта, 14:50

Попавший в скандал посол Украины оформил дом и машины на жену с доходом в $520

Фёдор Шандор. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Федiр Шандор

Дом и три автомобиля посла Украины в Венгрии Фёдора Шандора оформлены на его жену, доход которой за 2023 год составил всего 520 долларов. Об этом стало известно РИА «Новости».

В документах указано, что жилой дом площадью 69,3 кв. м и три автомобиля принадлежат жене посла Татьяне Гондорчин. За 2024 год информация о её доходах закрыта, в декларации сообщается, что «член семьи не предоставил информацию».

До этого доходы супруги Шандора были значительно выше: в 2019–2020 годах они достигали 30 тысяч долларов в год, а в 2022 году снизились до 6,6 тысячи долларов. Основной деятельностью женщины указаны ремонт компьютеров и периферийного оборудования, а также торговля компьютерами, ПО и прочим IT-оборудованием в розницу и оптом.

Ранее сообщалось, что Шандор вызвал критику после публикации фотографии с продырявленным венгерским флагом. Посол позировал с командующим силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди, демонстрируя флаг с круглой дырой посередине.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
