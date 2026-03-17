Момент мощного землетрясения в Магадане попал на видео

Подземные толчки не на шутку испугали жителей Магадана. В домах задрожали люстры, а с полок и шкафов на пол полетели книги с посудой. От испуга многие выбежали на улицу, у припаркованных машин сработала сигнализация.

Очевидец Антон признался, что пережил настоящий шок. По его словам, дети громко плакали, поэтому взрослые быстро оделись и покинули здание. Другая горожанка до сих пор не решается вернуться в квартиру. Женщина рассказала 360.ru, что люди ожидают повторных толчков и пока остаются во дворах.

Она добавила, что трясло так сильно, что едва не рухнула двухъярусная кровать, на которой она лежала. В подъезде после случившегося осыпалась штукатурка, а на стене пошла трещина. Жительница подчеркнула, что это землетрясение стало самым мощным за всю её жизнь.

Напомним, 17 марта Магадан пережил сильное землетрясение. Около 22:00 по местному времени (14:00 мск) жители ощутили кратковременные толчки: раскачивались люстры и падали предметы с полок, часть людей вышла на улицу. Эпицентр находился в 45 километрах от посёлка Клепка, а магнитуда подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера.