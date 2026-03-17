17 марта, 15:20

В Москву после зимовки вернулись жаворонки и чибисы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erni

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Erni

В Москву начали возвращаться первые перелётные птицы — жаворонки и чибисы. Их уже можно встретить в районе Москвы-реки, рассказал учёный МГУ Павел Квартальнов. По его словам, жаворонки прилетают одними из первых, но пока держатся у воды.

«По Москве-реке, например, они [чибисы] уже встречаются, просто мне их пока не удалось наблюдать. Жаворонки уже должны появляться, они одни из первых прилетают. Другое дело, что первые жаворонки, они держатся в основном по рекам, по Москве-реке», цитирует Квартальнова РИА «Новости».

Активнее птицы проявят себя ближе к концу марта — началу апреля. Тогда москвичи смогут услышать характерное пение жаворонков, а чибисы начнут летать над полями и громко заявлять о себе.

В Москве расцвели первые подснежники — весна, похоже, пришла по-настоящему

Ранее москвичей предупредили о «сибирских» ночах. На этой неделе влоть до пятницы столица окажется во власти сибирского антициклона, благодаря которому дни будут сухими и солнечными, а ночи — прохладными.

Полина Никифорова
