В Москву после зимовки вернулись жаворонки и чибисы

В Москву начали возвращаться первые перелётные птицы — жаворонки и чибисы. Их уже можно встретить в районе Москвы-реки, рассказал учёный МГУ Павел Квартальнов. По его словам, жаворонки прилетают одними из первых, но пока держатся у воды.

«По Москве-реке, например, они [чибисы] уже встречаются, просто мне их пока не удалось наблюдать. Жаворонки уже должны появляться, они одни из первых прилетают. Другое дело, что первые жаворонки, они держатся в основном по рекам, по Москве-реке», — цитирует Квартальнова РИА «Новости».

Активнее птицы проявят себя ближе к концу марта — началу апреля. Тогда москвичи смогут услышать характерное пение жаворонков, а чибисы начнут летать над полями и громко заявлять о себе.

Ранее москвичей предупредили о «сибирских» ночах. На этой неделе влоть до пятницы столица окажется во власти сибирского антициклона, благодаря которому дни будут сухими и солнечными, а ночи — прохладными.