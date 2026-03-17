Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик раскритиковал Турцию за ее «близорукую» позицию по Крыму. В беседе с РИА «Новости» парламентарий заявил, что нежелание Анкары признавать реальность российского статуса полуострова демонстрирует политическую недальновидность и необъективность, а также оскорбляет жителей Крыма.

«Нежелание Турции признавать очевидные факты в отношении российского статуса Крыма говорит о политической близорукости и необъективности. Подобные заявления оскорбительны для жителей Крыма», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что референдум в Крыму отразил политическую волю жителей полуострова и был проведён в полном соответствии с международно-правовыми нормами. Белик также заявил, что Москва не собирается ни с кем обсуждать российский статус полуострова.

18 марта 2014 года, Крым вошёл в состав России. Это произошло после референдума в республике и Севастополе, где более 95% проголосовали за присоединение. Украина и страны Запада не признают голосование. Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма исторически решён.