17 марта, 15:05

Пасечник показал, как в Стаханове возрождают «духовное сердце» города

Обложка © Telegram / Официальный канал Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своём телеграм-канале о ходе восстановления Свято-Николаевского собора в Стаханове. По его словам, готовность объекта уже достигла 70%.

Во время рабочего визита в республику собор вместе с Пасечником посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Экскурсию по храму для них провёл отец Владимир, рассказавший об истории святыни и ходе её реконструкции.

Как отметил Пасечник, в соборе уже выполнили реставрацию, декоративную покраску фасада и алтарной галереи. Кроме того, полностью заменили кровлю, установили новые отливы и современную водосточную систему.

Во время посещения Сергей Кириенко передал руководству храма икону святого благоверного князя Александра Невского. По словам главы ЛНР, этот образ стал символом мужества и веры.

Завершить реконструкцию Свято-Николаевского собора планируют в июле. Работы ведутся по благословению патриарха Кирилла в рамках программы Фонда поддержки христианской культуры и наследия.

Алексей Берковиц
