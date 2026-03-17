Карл III «сменил трон» на диджейский пульт

Король Великобритании Карл III неожиданно встал за диджейский пульт во время визита в культурный центр в Манчестере. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Монарх приехал на встречу с участниками программ своего благотворительного фонда King’s Trust, который помогает молодёжи из неблагополучных районов. В какой-то момент ему предложили попробовать себя в роли диджея — и он согласился.

«Не каждый день выпадает шанс поработать диджеем вместе с королём», — поделился впечатлениями один из молодых музыкантов.

Какую именно композицию включил Карл III, не уточняется. Визит прошёл в рамках 50-летия фонда: король посетил Манчестер и Уоррингтон, где ознакомился с образовательными и творческими проектами для молодёжи.

