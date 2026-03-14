Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 марта, 23:19

Карл III не хотел принимать Трампа в 2025 году из-за его слов о Канаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Король Великобритании Карл III выступал против государственного визита президента США Дональда Трампа из-за его слов о Канаде. Об обиде монарха на американского лидера сообщил журнал The Spectator.

Утверждается, что Букингемский дворец «категорически и постоянно выступал против» визита Трампа. Личный секретарь короля даже предложил альтернативу: сначала организовать частную встречу, а государственный визит отложить на 2026 или 2027 год. Однако офис премьер-министра Кира Стармера это предложение отклонил.

По данным издания, Карла III задели шутки Трампа о том, что Канада могла бы стать «51-м штатом США». Король такие высказывания «не нашёл смешными». Позже позицию монарха донесли до Белого дома через экс-посла Британии в США Питера Мандельсона. И это возымело эффект — республиканец перестал шутить про аннексию Канады.

Захарова сравнила позицию Канады по нападению США и Израиля на Иран с медицинским случаем

Ранее появились слухи, что король Карл III якобы готов уступить трон сыну Уильяму из-за болезни и скандалов вокруг принца Эндрю. Хотя принц Уильям берёт на себя часть представительских функций, окончательные решения остаются за монархом. Букингемский дворец не анонсировал никаких изменений. Источники сообщают — сам король раздражён слухами об отречении.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
