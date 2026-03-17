17 марта, 16:22

Нетаньяху обратился к иранцам с неожиданным поздравлением на фоне ударов

Обложка © ТАСС / ЕРА / RONEN ZVULUN / POOL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к иранцам, поздравляя их с Наврузом на фоне операции против Ирана. Он пожелал им отметить праздник с близкими, подчеркнув его особое значение в этом году и выразив надежду на «год свободы, нового начала надежды».

«В этом году этот праздник имеет особое значение. Отметьте его с друзьями, семьей, любимыми. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать вам счастливого Навруза - года свободы, нового начала надежды для всех вас, дорогие друзья», — сказал Нетаньяху.

Навруз — это торжество, приуроченное к весеннему равноденствию, которое приходится на 21 марта. Этот день знаменует собой начало нового астрономического года и широко отмечается среди ираноязычных и тюркских народов.

Это вам за Сулеймани: Иран впервые применил управляемую ракету «Хаджи-Касем»
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил инициативу Вашингтона о прекращении огня, переданную Тегерану через страны-посредники. По данным СМИ, Хаменеи занял «очень жёсткую и серьёзную позицию», он настроен на месть и требует «поставить противника на колени».

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Наталья Демьянова
