Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 16:44

СК показал квартиру в Ногинске, где нашли зарезанного 12-летнего мальчика

В подмосковном Ногинске возбуждено уголовное дело после обнаружения тела 12-летнего мальчика с ножевым ранением. Трагедия произошла в одной из арендованных квартир. Кадрами с места происшествия поделилась пресс-служба СК РФ.

В Ногинске возбуждено дело после гибели 12-летнего мальчика. Видео © Telegram/ СК Подмосковья

По данным следствия, накануне 49-летняя женщина вместе с сыном приехала из Москвы и сняла жильё посуточно. На следующий день хозяйка квартиры обнаружила ребёнка без признаков жизни и вызвала экстренные службы.

Мать мальчика находилась в соседней комнате без сознания. Сейчас она в тяжёлом состоянии в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Удмуртии 18-летний парень убил ножом 13-летнюю девочку и спрятал тело в мешке

Напомним, что предварительная версия следствия указывает на причастность матери к убийству. Исчезновние женщины с сыном насторожило родственников, которые обратились в полицию, поскольку не имели сведений о местонахождении семьи.

Обложка © Telegram/ СК Подмосковья

Полина Никифорова
