17 марта, 16:52

Трамп объявил о переносе встречи с Си Цзиньпином на несколько недель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, переговоры состоятся примерно через пять–шесть недель.

«Мы переносили встречу, и, похоже, она состоится примерно через пять недель. Мы работаем с Китаем, их это устроило. Мы скажем, что с нетерпением ждём встречи. Я с нетерпением жду встречи с председателем Си, и, думаю, он тоже ждёт встречи со мной», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что стороны продолжают взаимодействие, и перенос не связан с ухудшением отношений. По словам американского лидера, у США сохраняются «очень хорошие рабочие отношения» с Китаем.

Украина могла быть занята российскими войсками за один день, заявил Трамп
Напомним, что перенос встречи связан с ситуацией на Ближнем Востоке. По словам Трампа, текущая международная ситуация требует его присутствия в США. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на поездку и назвал отношения между странами «очень хорошими».

Полина Никифорова
