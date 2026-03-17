Трамп допустил перенос поездки в Китай на фоне операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил перенос своего визита в Китай. По словам американского лидера, поездка может быть отложена примерно на месяц из-за продолжающейся военной операции против Ирана.

О возможном изменении сроков Трамп сообщил журналистам в Белом доме. Он отметил, что хотел бы посетить Китай в запланированные даты — в конце марта или начале апреля, — однако текущая международная ситуация требует его присутствия в США.

«Мы прямо сейчас обсуждаем это с Китаем. Я бы очень хотел туда поехать. Но из-за войны я считаю, что должен быть здесь», — заявил президент.

Трамп уточнил, что администрация уже обратилась к китайской стороне с просьбой перенести визит примерно на месяц. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на поездку и назвал отношения между странами «очень хорошими».

«Я с нетерпением жду этой поездки. Думаю, она будет просто немного отложена, не сильно», — добавил глава Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп призвал ряд стран подключиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Он обратился к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее и Великобритании с предложением направить военные корабли в регион. По словам американского лидера, такие меры должны гарантировать свободу судоходства и снизить угрозы для мировой торговли нефтью. Однако в ЕС и других государствах пока не готовы поддерживать призыв главы Белого дома.