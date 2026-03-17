Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выразил серьёзную тревогу по поводу дальнейшего ослабления переговорных позиций Украины. Он подчеркнул, что это ухудшение происходит, в том числе, из-за напряжённости в отношениях с союзниками. Комментарий Гончаренко* последовал за резонансным заявлением президента США Дональда Трампа, который фактически отстранил Европу от участия в решении украинского вопроса со стороны Вашингтона.

Нардеп подчеркнул, что киевские власти упорно совершают просчёт, игнорируя возможность мирных переговоров, даже когда у них появляются новые козыри. По его словам, это лишь продлевает конфликт и подрывает их шансы на выгодное соглашение.

«Результат — затянувшийся уонфликт и угасающая переговорная позиция», — подытожил парламентарий в соцсетях.

Ранее Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.

