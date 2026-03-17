17 марта, 17:20

Мужчина умудрился прожить восемь лет с 12-сантиметровой палочкой, застрявшей в горле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgeeenius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evgeeenius

В китайском городе Далянь врачи извлекли из горла мужчины палочку для еды, с которой он прожил восемь лет. Пациент обратился в больницу только после резкого ухудшения состояния. Об этом пишет Mothership.

Как выяснилось, 46-летний мужчина знал о застрявшем предмете, но боялся операции и долгое время не придавал этому значения. Он связывал дискомфорт с употреблением алкоголя и ограничивался лекарствами.

Ситуация изменилась, когда боль стала острой, а глотание — невозможным. Врачи обнаружили 12-сантиметровую палочку, застрявшую в задней стенке горла, и успешно удалили её через небольшой разрез.

Россиянка наглоталась швейных игл и чуть не погибла, её спасли врачи

Ранее Life.ru писал, что врачи Раевской центральной районной больницы Башкирии извлекли из желудка 16-летней пациентки комок волос, который едва не стоил ей жизни. Девушка обратилась в больницу с жалобами на острые боли в животе.

Полина Никифорова
