В Липецкой области завели дело против экс-министра спорта по статье о мошенничестве

В Липецкой области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего министра физкультуры и спорта региона Ксении Казаковой и её знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, ещё в 2022 году подозреваемая, занимая должность директора спортивного центра, фиктивно устроила знакомую на работу. Зарплата начислялась официально, но фактически сотрудница обязанности не выполняла, а деньги использовались по усмотрению фигурантов.

После ухода с поста схема, как утверждают следователи, продолжила работать уже при новом руководстве учреждения. В отношении директора также расследуется отдельное дело о превышении полномочий.

Ущерб государству оценили более чем в 1,3 млн рублей. Проводятся обыски, назначены экспертизы, устанавливаются все участники схемы.

