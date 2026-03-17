Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 17:53

Жизнь без света и правды: Жители СНТ в Подмосковье просят Бастрыкина защитить их от председателя-самозванца

Жители посёлка в Подмосковье обвинили главу СНТ в рейдерском захвате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / moskvich1977

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / moskvich1977

Жители СНТ «Ларюшино-2» в Одинцовском районе Подмосковья обвинили председателя в рейдерском захвате посёлка. По их словам, с дачников годами собирали деньги за коммунальные услуги и дополнительные работы, которых фактически не было. Об этом пишет SHOT.

Председателя СНТ обвинили в рейдерском захвате. Видео © Telegram/ SHOT

Председателя СНТ обвинили в рейдерском захвате. Видео © Telegram/ SHOT

Позже выяснилось, что средства не доходили до поставщиков ресурсов. В результате у СНТ образовался долг около 29 млн рублей, после чего была запущена процедура банкротства. Председателя временно отстранили, но, как утверждают жители, управление вскоре вернулось к нему через доверенных лиц.

Сейчас, по словам дачников, с них требуют новые платежи, а за неуплату угрожают отключением света и коммуникаций. Сам председатель якобы отвечает на претензии угрозами судебных разбирательств.

Жители уже обращались в полицию: уголовные дела по фактам мошенничества и преднамеренного банкротства возбуждались несколько раз, но отменялись прокуратурой. Теперь люди просят вмешательства главы СК Александра Бастрыкина.

Москвичка, пережившая покушение, не знает, зачем мошенникам понадобилась её жизнь
Москвичка, пережившая покушение, не знает, зачем мошенникам понадобилась её жизнь

Ранее в московском СНТ «Круиз» нашли частный зоопарк с дикими хищниками. Животные жили без ветеринарной помощи, в грязных и тесных клетках. Часть из них изъята, остальные переданы на ответственное хранение.

