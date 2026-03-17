Москвичка, пережившая покушение, не знает, зачем мошенникам понадобилась её жизнь

Жертва покушения студентки из Москвы, попавшей под влияние телефонных мошенников, не знает, почему стала их целью. По данным Mash, 58-летняя Галина Т. не находилась под влиянием аферистов.

Изначально кураторы пытались выманить у 20-летней Елизаветы М. деньги, но в итоге решили использовать в своих целях. По словам мамы девушки, она очень доверчивая, и в последнее время замкнулась в себе.

При этом у студентки не было проблем с деньгами, но есть проблемы со здоровьем — трудности с памятью и диагноз «эпилепсия». Родные нападавшей хотят лично извиниться перед женщиной.

Напомним, 20-летняя Елизавета стала жертвой телефонных мошенников: они несколько недель «обратабывали» девушку, убеждая, что она является нештатным сотрудником правоохранительных органов. В итоге студентка получила задание по ликвидации «иноагента» — обычной 58-летней жительницы столицы. Нападавшая пришла к ней домой и, когда дверь открылась, начала наносить удары молотком, но была остановлена родственниками ни в чём не повинной женщины. СК показывал видео с допросом фигурантки. Известно, что её изначально могли завербовать в аниме-чате.