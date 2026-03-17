В МИД Франции допустили прямые переговоры ЕС и России по вопросу Украины

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил возможность переговоров Евросоюза с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал на конференции Europe 2026.

По словам министра, исключать диалог с Кремлём нельзя. При этом Барро подчеркнул, что Париж остаётся главным помощником Киева.

«Что касается ведения дискуссий с Кремлём, то мы не можем исключать такую возможность, учитывая, что мы являемся главным помощником, на которого опирается Украина», — сказал Барро.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Брюссель к диалогу с Россией, назвав сделку с Москвой едва ли не единственным выходом из украинского кризиса. По словам политика, Европа не обладает бесконечными ресурсами и не может бесконечно поставлять оружие Киеву, особенно в условиях, когда поддержка со стороны США ослабевает.