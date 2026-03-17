В Германии начался суд против украинцев, обвиняемых в подготовке диверсий

Высший земельный суд в Штутгарте приступил к рассмотрению дела в отношении трёх граждан Украины, которых обвиняют в подготовке диверсий на грузовом транспорте в ФРГ. Об этом передаёт агентство DPA, ссылаясь на представителя судебной инстанции.

«В Штутгарте перед судом предстали трое предполагаемых агентов. Их обвиняют в планировании диверсий на грузовом транспорте», — сказано в публикации.

Как уточняется в материалах, слушания проходят в условиях усиленных мер безопасности и продлятся как минимум до сентября текущего года. Фигурантами дела стали 22-летний Даниил Б., 25-летний Владислав Т. и 30-летний Евгений Б.

Согласно версии обвинения, в марте прошлого года подозреваемые отправили из Кёльна на Украину две посылки, оснащённые активированными GPS-трекерами. По данным следствия, это делалось для сбора информации о маршрутах доставки и логистических процессах одной из служб доставки. В дальнейшем планировалось отправить посылки с зажигательными устройствами, чтобы осуществить поджоги как в самой Германии, так и, возможно, за её пределами.

Ранее в Череповце суд вынес приговор 14-летнему восьмикласснику, обвиняемому в ложном сообщении о минировании школы. Заседание проходило в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста подсудимого. Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. По данным суда, подросток переписывался с неизвестным человеком, который предложил ему отправить в школу сообщение о заложенном взрывном устройстве за денежное вознаграждение. Школьник скопировал полученный текст и отправил его на электронную почту учебного заведения.