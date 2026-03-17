Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов умер в 74 года

В возрасте 74 лет скончался заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов. О его смерти сообщили в Московском театре оперетты.

«Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в заявлении.

Актёр был приглашён в труппу ещё во время учёбы в ГИТИСе. Его первые выходы на сцену сразу привлекли внимание зрителей. Дебют оказался успешным: в первый год он исполнил роли Лобио в постановке «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти работы стали началом насыщенной сценической карьеры.

Позже в репертуаре появились заметные образы в спектаклях «Сильва», «Василий Тёркин», «Конкурс красоты» и других постановках. Он участвовал как в классических, так и в современных проектах. В театре подчеркнули, что режиссёры ценили его за универсальность и полную отдачу.

«Он обладал уникальным сочетанием мощной сценической фактуры и мягкой пластики, легкости движения, а его тонкая ирония делала каждого персонажа любимцем публики», — отметили коллеги.

Среди известных работ — роли в «Летучей мыши», «Моей прекрасной леди» и «Принцессе цирка». Память о нём, как заявили в коллективе, сохранится у зрителей и партнёров по сцене.

