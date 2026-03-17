Пропавших в Твери брата с сестрой объявили в федеральный розыск

Пропавших детей в Твери объявили в федеральный розыск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное УМВД России.

Сотрудники полиции предполагают, что дети могут находиться в Новгородской или Ленинградской областях либо в Санкт-Петербурге. Эти сведения проверяются оперативниками ведомства.

Напомним, 16 марта стало известно о пропаже 14-летней школьницы и её 10-летнего брата. В Твери были развёрнуты поиски, управление СК РФ по региону начало расследование уголовного дела по факту их безвестного отсутствия, направленное на установление местонахождения.