Шесть человек оштрафованы за нацистскую символику на концерте в Ярославле

Шестеро жителей Москвы, Подмосковья, а также Рязанской, Костромской и Нижегородской областей привлечены к административной ответственности за демонстрацию нацистской атрибутики. Инцидент произошёл на концерте в одном из клубов Дзержинского района Ярославля, сообщили в региональном управлении МВД.

Несколько дней назад полицейские пресекли проведение мероприятия, среди участников которого оказались лица, придерживающиеся экстремистских взглядов. В ходе проверки оперативники установили 148 человек, имевших отношение к событию. Шестерых из них задержали за публичную демонстрацию запрещённой символики — все они приехали из других регионов.

В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики). Ранее источник в силовых структурах сообщал, что всего на концерте задержали 20 человек, у которых обнаружили соответствующие татуировки и символы, однако протоколы составили лишь на шестерых. Суд рассмотрел материалы и назначил нарушителям административные штрафы.