Названа причина смерти заслуженного артиста России Дмитрия Твердохлебова

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался из-за онкологического заболевания. Об этом сообщили его близкие. Обстоятельства смерти стали известны РИА «Новости».

Агентство поговорило с человеком из окружения актёра. Собеседник рассказал, что Твердохлебов давно болел и покинул театр около пяти лет назад. У артиста были проблемы с ногами и коленями, а также диагностировали онкологию.

«Он долго болел, давно уже. Из театра он ушёл лет пять назад. У него страдали колени, ноги, была поставлена онкология. В комплексе всё привело к этому», — говорится в сообщении. По словам собеседника, артист редко жаловался на здоровье.

Ранее Московский театр оперетты сообщил о смерти заслуженного артиста России Дмитрия Твердохлебова. Ему было 74 года. Твердохлебов начал карьеру ещё во время учёбы в ГИТИСе и быстро привлёк внимание зрителей. Дебют оказался успешным: в первый год он исполнил роли Лобио в постановке «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти работы стали началом насыщенной сценической карьеры. Среди известных работ — роли в «Летучей мыши», «Моей прекрасной леди» и «Принцессе цирка».