Дмитриев заявил, что ставки на распад НАТО достигли рекордного уровня

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп размышляет над возможностью выхода Соединённых Штатов из Североатлантического альянса. Своей точкой зрения Дмитриев поделился у себя на странице в соцсети X.

Поводом для реакции стал пост бизнесмена и совладельца консервативного портала Trending Politics Коллина Рагга. Предприниматель полагает, что хозяин Белого дома может принять решение о выходе США из НАТО даже без одобрения Конгресса.

«НАТО больше не будет? Президент Трамп заявляет, что ему не нужно одобрение Конгресса для выхода из НАТО. Ставки на распад НАТО на Polymarket достигли рекордного уровня», — говорится в сообщении Дмитриева.

Ранее Дональд Трамп подверг резкой критике позицию Североатлантического альянса, который отказался поддерживать Вашингтон в военной операции против Ирана. Как отметил республиканец, Вашингтон несёт колоссальные финансовые обязательства по обеспечению безопасности своих союзников, однако в ситуации, когда поддержка потребовалась Америке, эти страны остались в стороне.