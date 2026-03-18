В РФ прищучат рестораторов, потакающих любителям полакомиться куличом до Пасхи

В России рестораторы и магазины начали продавать куличи задолго до Пасхи. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов раскритиковал эту практику. В беседе с Life.ru он назвал это неуважением к продукту и к вере.

«До Светлого Христова Воскресения ещё почти месяц, а в некоторых ресторанах и кондитерских уже вовсю предлагают куличи. Подают их к столу, принимают предзаказы. Возникает закономерный вопрос: а каковы сроки годности этой продукции? Кулич — продукт скоропортящийся, особенно если он изготовлен по традиционному рецепту из натуральных ингредиентов, без тонны консервантов. К Пасхе, которая в этом году отмечается 12 апреля, такой кулич неизбежно превратится в сухарь, а то и покроется плесенью. Значит, либо в продукт добавлено столько химии, что он не портится месяцами, либо продавцы рассчитывают, что люди съедят кулич задолго до праздника, лишив себя главного пасхального угощения в нужный день. И то, и другое — неуважение к потребителю», — считает Иванов.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что вопрос касается не только качества еды, но и смысла традиции. По его словам, кулич остаётся символом праздника и частью пасхальной трапезы, которая наступает после завершения Великого поста. Эксперт отметил, что употребление кулича до Пасхи противоречит религиозной практике. Он добавил, что такие действия размывают границу между постом и праздником и превращают традицию в коммерцию.

«Ранняя продажа куличей противоречит не только здравому смыслу, но и духовной традиции. Кулич — это не просто сдоба, это символ праздника, часть пасхальной трапезы. Весь Великий пост мы готовим себя к встрече Воскресения Христова, соблюдаем воздержание, и кулич, как пища скоромная, появляется на столе только после окончания поста, после пасхального богослужения. Употреблять его до наступления Пасхи — значит нарушать сам смысл постного делания», — рассказал председатель движения «Россия Православная».

Особое беспокойство вызывает ситуация с так называемыми «освящёнными куличами» в торговых сетях. В прошлом году уже были громкие случаи, когда в супермаркетах появились куличи с пометкой «освящённые». Церковь тогда вынуждена была разъяснять, что освящение — это не заводской штамп, а молитвенное действие, совершаемое священником в храме. Продажа «освящённых» куличей вне церковной ограды — это введение людей в заблуждение, форма обмана. Освящать можно только ту пищу, которую человек принёс в храм с верой и благоговением, а не ту, что конвейером прошла мимо кропила. Если рестораны и магазины хотят сохранить уважение покупателей, им не стоит играть в эти игры.

Я обращаюсь к рестораторам, кондитерам, владельцам пекарен: не надо гнаться за сиюминутной выгодой. Кулич, купленный сейчас, через месяц либо испортится, либо окажется нашпигован химией так, что есть его будет просто опасно. Если вы действительно уважаете своих клиентов, пеките куличи в положенное время — на Страстной неделе. Пусть они будут свежими, ароматными, настоящими. А главное — пусть они будут съедены тогда, когда и положено по традиции: после пасхальной службы, за праздничным столом, с молитвой и радостью. Не лишайте людей этой радости ради ранних продаж. У нас и так слишком много суеты в жизни, давайте сохраним хотя бы праздники чистыми от коммерции. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Ранее председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов предложил сделать выходными Страстную пятницу и понедельник после Пасхи. Общественник напомнил, что традиция празднования Страстной пятницы существует более чем в 100 странах мира, где католики и протестанты составляют большинство, несмотря на светский характер государств. В России, где около 70% населения исповедуют православие, логично сделать этот день выходным. Нерабочим можно объявить и Светлый понедельник, следующий после Пасхи.