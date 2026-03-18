17 марта, 22:30

Президент Ирана пообещал суровую месть за убийство секретаря совбеза Лариджани

Масуд Пезешкиан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с жёстким заявлением в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджан. По его словам, иранская сторона сурово отомстит ответственным за убийство Лариджани.

«Безусловно, суровая месть ждёт преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетённых, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана», — сказал Пезешкиан, которого цитирует его пресс-служба. Президент также выразил соболезнования в связи со смертью Лариджани.

Tasnim: Сын Лариджани и начальник службы его охраны погибли вместе с ним
Напомним, ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана погиб во время удара по Тегерану. По версии израильской стороны, удар был нанесён с целью смены власти в Иране. Позднее офис Лариджани подтвердил его гибель.

Виталий Приходько
