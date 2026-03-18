Президент Ирана пообещал суровую месть за убийство секретаря совбеза Лариджани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с жёстким заявлением в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджан. По его словам, иранская сторона сурово отомстит ответственным за убийство Лариджани.

«Безусловно, суровая месть ждёт преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетённых, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана», — сказал Пезешкиан, которого цитирует его пресс-служба. Президент также выразил соболезнования в связи со смертью Лариджани.

Напомним, ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана погиб во время удара по Тегерану. По версии израильской стороны, удар был нанесён с целью смены власти в Иране. Позднее офис Лариджани подтвердил его гибель.