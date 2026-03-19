День рождения в офисе может обойтись вам в ₽9 000. Эти «еврейские лайфхаки» помогут отметить и даже уйти в плюс

Отмечать день рождения в офисе может быть дорого, но есть способы сократить расходы и при этом сохранить эффект праздника. Социолог и экономист Дмитрий Алексеев и личный финансовый консультант Александр Патешман поделились с Life.ru «еврейскими лайфхаками», как организовать праздник и уйти в плюс.

По моим оценкам, актуальная стоимость празднования дня рождения в офисе, конечно же, сильно зависит от размера коллектива и того, насколько широко вы размахиваете. Если у вас команда человек 5–10, готовьтесь потратить от 3 до 9 тысяч рублей — от скромной пиццы с колой до небольшого фуршета с пирожными. Дмитрий Алексеев Социолог, экономист

По словам эксперта, в отделах до 20 человек сумма может достигать 7–25 тысяч рублей, при этом подарки и угощения обычно распределяются между сотрудниками. А само празднование в офисе не направлено на «окупаемость», а выполняет социальную функцию — поддерживает дружеские связи внутри коллектива. Обычно в небольших командах сотрудники обмениваются недорогими подарками стоимостью 300–1200 рублей, а иногда ограничиваются поздравлениями в чатах или устными пожеланиями.

Патешман отметил, что лучше всего объединяться с коллегами для совместной организации праздника. Это упрощает логистику и помогает снизить расходы. Он рекомендует заранее продумывать меню: горячие блюда лучше заказывать с доставкой, а напитки, нарезки и фрукты — приобретать в магазине и привозить самостоятельно.

«В первую очередь, если вы решили отметить день рождения в офисе, посмотрите на коллег вокруг, с кем можно скооперироваться. Вдвоём или втроём день рождения намного проще и дешевле организовывать, чем делать это в одиночку», — подчеркнул специалист.

Кроме того, финансовый консультант добавляет, что можно использовать промокоды и кэшбэк, оформляя заказы, чтобы получить скидки или повышенный возврат средств. Широкая рассылка приглашений с QR-кодом или номером телефона позволяет собрать поздравления и подарки от тех, кто не придёт лично. А остатки еды легко сохранить в холодильнике или забрать домой, чтобы ничего не пропало.

«Как правило, на первый заказ есть промокоды. Если вы уже использовали промокод на первый заказ, попросите друга или коллегу оформить доставку через его аккаунт. Также посмотрите, у кого есть промокод на фастфуд, чтобы оплатить с его карты или со своей карты, чтобы пришёл повышенный кэшбэк на этот месяц», — советует собеседник Life.ru.

Основные рекомендации для организации бюджетного офисного дня рождения: Разделять покупки: горячее заказывать с доставкой, напитки и закуски покупать отдельно.

Привозить из дома готовые блюда или домашние торты.

Делать рассылку с QR-кодом или номером телефона, чтобы собрать поздравления и подарки.

Использовать промокоды и кэшбэк на доставку, при необходимости оформлять заказ через коллег.

Следить за кэшбэком и скидками при заказе доставки, чтобы минимизировать расходы.

Ранее Life.ru писал, что на рынке труда происходит тектонический сдвиг: зарплаты квалифицированных рабочих взлетели до небес, а молодые люди всё чаще выбирают физический труд вместо офисной гонки. Гарантированные 150 тысяч и спокойный сон после смены на заводе — куда лучше модного названия должности, невроза и копеек в коворкинге.