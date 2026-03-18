Kathimerini: Экипаж Gerald R. Ford устроил пожар ради бегства с Ближнего Востока

Пожар на американском авианосце Gerald R. Ford мог быть устроен моряками, чтобы преждевременно завершить миссию на Ближнем Востоке. Об этом пишет греческая газета Kathimerini.

«Рассматривается версия, что пожар, разразившийся в прачечной судна, был умышленно устроен членами экипажа с целью прекращения их миссии, поскольку они участвуют в операциях уже более 10 месяцев», — говорится в статье.

Согласно изданию, авианосец прибудет в бухту Суда для дозаправки и расследования инцидента.

Ранее стало известно, что пожар на авианосце Gerald R. Ford тушили более 30 часов. Возгорание началось в четверг в главной прачечной корабля. В результате происшествия более 600 членов экипажа лишились своих спальных мест и вынуждены ютиться на палубе и столах. Двое моряков получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, десятки военнослужащих пострадали от отравления дымом.