Закон о бабушках: Life.ru узнал, могут ли родители заставить старшее поколение посидеть с внуком

В каждой семье рано или поздно возникают вопросы, связанные с распределением ролей и обязанностей между поколениями. Особенно остро эта тема проявляется, когда речь заходит об участии бабушек и дедушек в воспитании детей. Адвокат Юлия Нитченко подробно разъяснила Life.ru, какие права и обязанности имеют пожилые родственники по отношению к внукам согласно российскому законодательству.

Как заявила эксперт, действующий закон не предусматривает возможности принуждения родителями несовершеннолетнего ребёнка дедушек или бабушек к общению с внуком. При этом, согласно ст. 67 СК РФ, бабушка и дедушка имеют законное право на общение с внуками, и родители не должны этому препятствовать.

Юридические обязанности дедушки и бабушки в отношении внуков ограничены: они обязаны содержать несовершеннолетних внуков, если родители не могут этого делать, и при наличии у пенсионеров необходимых средств. Согласно статьи 94 Семейного кодекса РФ бабушка и дедушка обязаны выплачивать алименты нуждающимся в помощи несовершеннолетним внукам, если последние не могут получить содержание от своих родителей. Это обязательство распространяется и на нетрудоспособных совершеннолетних внуков. Юлия Нитченко Адвокат

Основная роль бабушек и дедушек — социальная (воспитание, эмоциональная поддержка), при этом закон гарантирует им право на общение. Дедушка и бабушка имеют законное право на общение с ребёнком, которое родители не должны нарушать. Если родители препятствуют общению, они могут обратиться в органы опеки или суд для установления порядка общения.

Регулярное участие в жизни внуков оказалось настоящим «тренажёром» для мозга. Исследователи Тилбургского университета обнаружили: пожилые люди, которые помогают с младшим поколением, чаще демонстрируют более сильную память. В исследовании с участием более 1700 человек старше 50 лет выяснилось — у тех, кто сидел с внуками, показатели эпизодической памяти были выше. Причём у бабушек наблюдалось и более медленное возрастное снижение когнитивных функций.