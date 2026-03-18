В ДТП на Пхукете погибла россиянка, ещё 11 граждан России пострадали

В ДТП с микроавтобусом на Пхукете погибла россиянка, пострадали ещё 11 граждан России. Об этом сообщила газета Khaosod.

По данным издания, туристы направлялись на экскурсию на Симиланские острова. Микроавтобус потерял управление и врезался в опору линии электропередачи. Всего в салоне находились 12 человек. ДТП произошло около 04:00 по местному времени.

Водитель в ходе допроса объяснил, что перед ним резко затормозил грузовик. Полиция начала проверку обстоятельств аварии. Состояние пострадавших уточняется, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в аэропорту Пхукета приостановили приём и отправку рейсов после жёсткой посадки пассажирского самолёта. Лайнер авиакомпании Air India Express выполнял рейс из Хайдарабада и получил серьёзные повреждения шасси при приземлении. Самолёт заблокировал взлётно-посадочную полосу, из-за чего работу аэропорта временно остановили. На борту находились 133 человека, никто из них не пострадал.