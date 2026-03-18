В МВД раскрыли сроки регистрации автомобиля после покупки

В Министерстве внутренних дел России напомнили автовладельцам об обязанности своевременно ставить машину на регистрационный учёт. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства, новый собственник должен подать заявление в подразделение Госавтоинспекции в строго определённый срок.

«Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учёт в течение 10 дней», — уточнили в министерстве.

В полиции также пояснили, что отчёт этого периода начинается с момента возникновения у владельца прав на транспортное средство.

