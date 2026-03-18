На базе ВВС США в Нью-Мексико произошла стрельба, скончался один человек

Вечером 17 марта на территории авиабазы Военно-воздушных сил США Холломан, расположенной в штате Нью-Мексико, произошла стрельба. Как передаёт агентство Associated Press, инцидент унёс жизнь одного человека, ещё один получил огнестрельное ранение.

Сигнал о происшествии поступил около 17:30 по местному времени (03:30 мск). Пострадавшему оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент, по заявлению официальных лиц, угроза для личного состава и инфраструктуры базы полностью устранена.

Правоохранительные органы пока не раскрывают личности участников инцидента и мотивы, побудившие злоумышленника открыть огонь.

