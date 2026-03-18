Разведрота ВСУ потеряла боеспособность после удара в Сумской области
Подразделение разведки 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) лишилось боеспособности в районе населённого пункта Храповщина в Сумской области. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.
По данным собеседников агентства, после нанесения огневого поражения рота потеряла боеспособность практически полностью. Информация о гибели военнослужащих стала известна лишь благодаря единственному выжившему боевику. Родственники погибших разведчиков жалуются, что тела их близких до сих пор не могут эвакуировать с поля боя.
«Анализ некрологов показал, что в районе Храповщины в результате нашего огневого поражения утратила боеспособность разведрота 47-й ОМБр ВСУ», — уточнил источник. В силовых структурах добавили, что подразделение было укомплектовано опытными бойцами, участвовавшими в боевых действиях ещё до начала специальной военной операции.
Ранее артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Удар был нанесён с применением реактивной системы залпового огня «Град». По данным Минобороны, удар пришёлся по скоплению техники и личного состава противника. В результате, по оценке ведомства, уничтожили несколько единиц техники и десятки военнослужащих.
