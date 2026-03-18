Журналиста Додолева напугала агрессия украинцев к России в 2006 году

Российский журналист Евгений Додолев заявил, что его напугало отношение украинцев к России во время визита в 2006 году. Об этом он рассказал в интервью актёру Вячеславу Манучарову.

«Я просто пришёл в ужас от этих людей. Я понял, как они настроены», — сказал он.

По его словам, украинцы выражали враждебность к россиянам и нередко обсуждали возможность расправы. Журналист считает, что подобные настроения формировались ещё в 1990-х годах.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина и Молдавия в будущем могут вернуться в Содружество. По его словам, формат может быть иной, тем не менее страны региона остаются связанными и в перспективе могут вновь сотрудничать в рамках объединения.