Посольство Украины в Итальянской «Ресбублике» допустило ошибку на своём сайте

Посольство Украины в Италии допустило забавную ошибку на своём сайте. В разделе «контакты» название страны пребывания указано с ошибкой.

«Итальянская Ресбублика», — указано на сайте.

Ранее посол Украины в Венгрии Фёдор Шандор опубликовал фото, в котором вместе с боевиком держит флаг Венгрии с вырезом по центру. Такие полотнища использовались в XX веке для протеста советским властям республике. Дипломат вызвал своим поступком волну критики.