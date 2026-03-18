Попытки киевского режима насадить культ памяти среди жителей Сум наталкиваются на глухое сопротивление. Горожане всё чаще игнорируют объявляемые властями минуты молчания в честь погибших военнослужащих ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», — объяснил собеседник агентства.

Особенно показательной стала недавняя акция с портретами украинских солдат, на которую удалось собрать лишь 50 участников. При этом значительная часть присутствовавших была отправлена государственными учреждениями в принудительном порядке.

Ранее сообщалось, что разведывательное подразделение 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ фактически перестало существовать после удара в районе села Храповщина Сумской области. Рота потеряла боеспособность практически в полном составе. Единственный выживший боевик сообщил о гибели сослуживцев.