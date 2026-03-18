В Забайкалье задержали мужчину за оправдание терактов в Белгородской области

В Забайкалье задержан местный житель, подозреваемый в публичном оправдании терроризма. По данным регионального УФСБ, мужчина в Telegram-каналах антироссийской направленности оставлял комментарии, одобряющие ракетные удары украинских спецслужб по жилому дому в Белгородской области.

«Установлено, что злоумышленник посредством личного аккаунта в мессенджере Telegram активно участвовал в группах антироссийской направленности, где оставлял комментарии, направленные на публичное оправдание актов терроризма, организованных спецслужбами Украины, в том числе в отношении ракетных ударов, нанесённых по жилому дому в Белгородской области», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая четверых подростков, пострадали при ударе дронов по городу Короча в Белгородской области. Раненые получили ссадины и небольшие раны. После оказания помощи все отказались от госпитализации.