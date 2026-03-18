Смертельное ДТП поставило точку в карьере и. о. зампреда правительства Забайкалья

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров покидает пост. Чиновник написал заявление об уходе, которое уже одобрил губернатор. Его последний рабочий день назначен на 19 марта.

Причиной такого решения стала смертельная авария, произошедшая на федеральной дороге Иркутск — Чита. Управляя автомобилем Mercedes-Benz, госслужащий выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Fielder. Пассажир японской машины скончалась в медицинском учреждении.

По факту столкновения возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В данный момент материалы рассматривает Улетовский районный суд.

В своем телеграм-канале фигурант уголовного процесса подчеркнул, что не желает создавать негативный фон вокруг регионального правительства и главы края.

«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении», — сообщил он.

Алексей Гончаров ранее возглавлял краевое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта, а в мае 2025 года перешёл на должность куратора сферы ЖКХ. Несмотря на предстоящий уход с государственной службы, политик заявил о намерении продолжать работу на благо региона.

Напомним, авария произошла поздним вечером 21 июля 2025 года на трассе между селами Аблатуйский Бор и Доронинское в Улетовском районе Забайкальского края. 44-летний чиновник, управлявший автомобилем Mercedes, столкнулся с Toyota Fielder. В результате пассажирка «тойоты» погибла, сам вице-премьер, двое взрослых и ребёнок получили травмы.