Швейцарский турист пытался выгнать россиянина с пляжа, но в итоге опозорился сам

Отдых россиянина по имени Денис в вьетнамском Дананге обернулся конфликтом с агрессивным гостем из Швейцарии. Поводом для придирок сначала стали две собаки породы той-пудель, с которыми путешественник находился на территории пятизвездочного отеля.

Европеец попытался привлечь охрану, чтобы выдворить мужчину с побережья, пишет SHOT. Однако сотрудники службы безопасности отказали в требованиях, поскольку пляжная зона официально является дог-френдли.

Швейцарский турист-русофоб теперь в чёрном списке отеля. Фото © Telegram / SHOT

Потерпев неудачу, иностранец переключился на личные особенности россиянина. Его возмутила татуировка на теле мужчины с фразой «Побеждай любя». В ход пошли оскорбления: агрессор заявлял, что «людям из вашей страны тут не место и вам не разрешали здесь находиться».





Негодующий турист начал сыпать угрозами, утверждая, что у него имеются влиятельные связи, которые помогут разобраться с гражданами РФ. Денис не стал вступать в открытую конфронтацию и проигнорировал выпады оппонента, спокойно пробыв у воды до заката.

Позже пострадавший направил руководству гостиницы официальные жалобы на проявления русофобии. Владелец бизнеса связался с россиянином, чтобы принести извинения.

Администрация комплекса подчеркнула, что не разделяет политические взгляды хамоватого постояльца. В будущем, при повторении подобных инцидентов, дебошира пообещали внести в чёрный список.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила туристическим властям Дубая «чёрный список» отелей, которые выселяли российских туристов во время приостановки авиарейсов. Некоторые гостиницы вели себя крайне некорректно, выселяя постояльцев или отказывая в заселении туристам, переведённым из других отелей.