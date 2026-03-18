Украинские военнослужащие на Запорожском направлении пришли в отчаяние и ожидают смерти, следует из радиоперехвата. Бойцы, застрявшие на передовой, просят командование связаться с родственниками.

При этом в ответ бойцов просят держаться дальше. Командование не обещает им ротацию, пишет РИА «Новости».

Ранее командование одного из украинских батальонов начало получать угрозы от военнослужащих — родственников погибших бойцов. Причиной стали высокие потери в подразделении, что особенно выделяется, если изучать некрологи, которые публикуют граждане Незалежной.