Русские идут: Бойцы ВСУ просят связаться с родственниками, ожидая участи под Запорожьем
Радиоперехват: Украинские бойцы на Запорожском направлении готовятся к смерти
Военное кладбище на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom
Украинские военнослужащие на Запорожском направлении пришли в отчаяние и ожидают смерти, следует из радиоперехвата. Бойцы, застрявшие на передовой, просят командование связаться с родственниками.
При этом в ответ бойцов просят держаться дальше. Командование не обещает им ротацию, пишет РИА «Новости».
Ранее командование одного из украинских батальонов начало получать угрозы от военнослужащих — родственников погибших бойцов. Причиной стали высокие потери в подразделении, что особенно выделяется, если изучать некрологи, которые публикуют граждане Незалежной.
