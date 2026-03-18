В марте россияне могут получить платёжку за ЖКУ со старой датой

Некоторые россияне могут получить в марте платёжку за жилищно-коммунальные услуги со старой датой оплаты — до 10 апреля. Однако, по словам эксперта по ЖКХ, общественного деятеля Дмитрия Бондаря, такое возможно и переживать не стоит. По его словам, причина часто связана с устаревшими шаблонами, которые продолжают использовать расчётные центры.

В таком случае лучше обратиться в управляющую компанию и потребовать исправить квитанцию, а обращение продублировать через «Госуслуги. Дом».

«Наверное, это самый быстрый способ донести проблему... Это позволит закрепить цифровой след вашей заявки, который пригодится, если просьба по телефону будет проигнорирована», — пояснил Бондарь.

Эксперт подчеркнул, что приоритет имеет федеральный закон, а не данные в платёжном документе. Он напомнил: оплачивать услуги можно до 15-го числа месяца без нарушений. Если организация откажется исправлять ошибку, жильцам стоит обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

За нарушение права потребителя на получение достоверной информации коммунальщикам грозит штраф до десяти тысяч рублей и предписание на устранение недостатков, пишет РИА «Новости».

Напомним, с марта в России заработали новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если ранее квитанции требовалось погашать не позднее 10-го числа, то теперь — 15-го числа каждого месяца. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, изменения приняты для удобства граждан.