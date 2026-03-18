18 марта, 07:05

ФСБ предупредила о вербовке исполнителей терактов через Telegram и WhatsApp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Киевские спецслужбы активизировали поиск исполнителей для проведения диверсий на территории России. Основной площадкой для вербовки стали популярные приложения для обмена сообщениями.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что противник не оставляет попыток найти желающих совершить преступления. Основной упор делается на онлайн-пространство, включая социальные сети.

Особое беспокойство вызывает ориентация кураторов на подростков. По данным ведомства, несовершеннолетних целенаправленно ищут в Telegram и WhatsApp для выполнения опасных задач.

«Спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе среди несовершеннолетних лиц, с целью нанесения ущерба нашей стране», — подчеркнули в ведомстве.

Целью подобных действий остается дестабилизация обстановки и нанесение вреда российским объектам. Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность при общении с незнакомцами в сети.

Родителям настоятельно рекомендуется внимательнее относиться к перепискам детей в интернете. Любое подозрительное предложение может быть частью враждебной операции.

Подросток из Пензы стал диверсантом ради лёгких денег и теперь сядет за теракт
Подросток из Пензы стал диверсантом ради лёгких денег и теперь сядет за теракт

Ранее в Уфе сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили преступление, которое готовил несовершеннолетний местный житель. Подросток 2009 года рождения попал под влияние запрещённой в России международной террористической организации.

Оксана Попова
