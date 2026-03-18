Файлы Эпштейна
18 марта, 07:29

Захарова напомнила Макрону о судьбе глав Венесуэлы и Ирана после слов Трампа

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон может лишиться своего кресла помимо собственной воли, причём триггером способны послужить сценарии, ранее опробованные в других государствах. Такую версию выдвинула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова прозвучали в эфире радио Sputnik в ответ на вчерашние заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о судьбе представителя Парижа.

«У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», — сказала она.

Минувшим днём американский лидер сделал недвусмысленное заявление в адрес своего французского коллеги. Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет свой пост. Действительно, шансов переизбраться у Макрона уже нет: хотя очередные выборы во Франции пройдут весной 2027 года, сам он участвовать в них не сможет, поскольку два срока подряд — это предельно допустимый для Пятой республики потолок. Однако не ясно точно ли это имел ввиду глава Белого дома.

Париж отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива

Ранее нелицеприятные слова Трампа прозвучали вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом. Критикуя действия союзников, президент США заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО», и когда члены альянса не помогают друг другу, Вашингтону «следует об этом задуматься».

BannerImage
