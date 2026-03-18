Захарова напомнила Макрону о судьбе глав Венесуэлы и Ирана после слов Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон может лишиться своего кресла помимо собственной воли, причём триггером способны послужить сценарии, ранее опробованные в других государствах. Такую версию выдвинула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова прозвучали в эфире радио Sputnik в ответ на вчерашние заявления хозяина Белого дома Дональда Трампа о судьбе представителя Парижа.

«У меня вопрос другой возник — будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», — сказала она.

Минувшим днём американский лидер сделал недвусмысленное заявление в адрес своего французского коллеги. Трамп заявил, что Макрон «очень скоро» покинет свой пост. Действительно, шансов переизбраться у Макрона уже нет: хотя очередные выборы во Франции пройдут весной 2027 года, сам он участвовать в них не сможет, поскольку два срока подряд — это предельно допустимый для Пятой республики потолок. Однако не ясно точно ли это имел ввиду глава Белого дома.

Ранее нелицеприятные слова Трампа прозвучали вскоре после того, как французский лидер отказал президенту США в помощи с Ормузским проливом. Критикуя действия союзников, президент США заявил, что американцы «потратили триллионы долларов на НАТО», и когда члены альянса не помогают друг другу, Вашингтону «следует об этом задуматься».