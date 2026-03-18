Задержанный в Уфе подросток планировал совершить самоподрыв в храме на Пасху

Задержанный в Уфе подросток, вербовавший старшеклассников, планировал совершить теракт на Пасху. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. Куратор из-за рубежа направил молодому человеку инструкции по сборке самодельных взрывных устройств, включая пояс смертника.

«Он склонил его к самоподрыву в период празднования Пасхи для убийства мирных граждан и дестабилизации социально-политической остановки в регионе», — сказал представитель ведомства.

Благодаря своевременному задержанию преступник не смог реализовать свой замысел. В этом году Пасха отмечается 12 апреля.

Напомним, что в Уфе был задержан подросток 2009 года рождения, попавший под влияние запрещённой в РФ международной террористической организации. Школьника завербовал через мессенджер куратор, скрывавшийся под псевдонимом «Мансур аль-Украини». По заданию иностранного координатора юноша не только распространял радикальную идеологию среди сверстников, но и лично разрабатывал план атаки. Злоумышленник намеревался изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы совершить теракт в одном из православных храмов города.