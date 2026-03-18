Погибшей в результате атаки ВСУ на Краснодар оказалась 25-летняя девушка

Погибшей в результате атаки ВСУ по Краснодару стала 25-летняя девушка. Как пишет Kub Mash, она переехала из Сочи два года назад, работала менеджером на складе.

Родственники рассказали, что примерно в час ночи девушка ещё не спала и была в сети. Позже они узнали, что именно в её квартиру попали осколки БПЛА. Мама погибшей уже едет из Сочи в Краснодар.

Напомним, ВСУ всю ночь атаковали Кубань. В Краснодаре удары пришлись пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек.