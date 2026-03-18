18 марта, 07:43

Новая конституция Казахстана защитит права русскоязычного населения, заявил политолог

Новая конституция Казахстана, принятая на референдуме 15 марта, обеспечит защиту прав россиян, в том числе релокантов. Такое мнение высказал политолог Юрий Солозобов.

«В основном законе особое внимание уделено гарантиям прав человека. А это напрямую касается русских — как граждан Казахстана, так и релокантов», — объяснил он в интервью «Ленте.ру».

По словам эксперта, у русскоязычных жителей появится возможность отстаивать свои интересы через депутатов и создаваемый Народный совет Казахстана. Защита русской диаспоры, в свою очередь, позволит укрепить связи республики с Россией.

Новую Конституцию Казахстана поддержали 87,15% избирателей

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию, одобренную на референдуме 15 марта. Документ в белом футляре с золотой отделкой вынесли под почётный караул — оригинал основного закона 1995 года отправится в архив. Одновременно Токаев утвердил указ о мерах по реализации обновлённой версии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
