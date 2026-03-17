17 марта, 11:43

Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о её реализации

Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Касым-Жомарт Токаев подписал новую конституцию Казахстана и указ о мерах по её реализации. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам торжественного мероприятия по случаю принятия обновлённой версии основного закона республики.

«Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью конституцию Республики Казахстан и подписал указ «О мерах по реализации конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Почётный караул вынес новую версию основного закона в белом футляре, отделанном золотом. Оригинал конституции, принятой в 1995 году, передадут в президентский архив.

Путин направил Токаеву поздравление после референдума по новой конституции
Напомним, в Казахстане завершился референдум по новой конституции. Он признан состоявшимся, «за» новый вариант основного закона проголосовали 87,15% избирателей. Ожидается, что он вступит в силу 1 июля 2026 года. Касым-Жомарт Токаев отвечал критикам документа, утверждавшим о понижении статуса русского языка в республике. По словам президента, он сохранит статус, равный казахскому.

Матвей Константинов
