Японский «утконос» в небе: Новейший самолет РЭБ, удививший мир своей формой, совершил первый полёт

Новейший японский самолёт радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-2, отличающийся крайне необычным внешним видом из-за огромного носового обтекателя, совершил свой первый полёт. Как сообщает американское издание The War Zone (TWZ), машина, разработанная компанией Kawasaki на базе транспортника C-2, стала «радикальным исключением» в мире однообразных военных дизайнов.

Первый полёт состоялся 17 марта 2026 года на авиабазе в префектуре Гифу в сопровождении истребителя Mitsubishi F-2B . Из-за характерной формы носа самолёт уже прозвали «утконосом».

EC-2 предназначен для создания помех в электромагнитном спектре противника, оставаясь вне зоны действия его ПВО. Разработка ведётся с 2021 года. Представитель японского агентства по закупкам ранее пояснил, что выбор пал на C-2 благодаря его лётным характеристикам, максимальной полезной нагрузке и стоимости.

Новая машина обладает значительно большей грузоподъёмностью по сравнению с предшественником EC-1: транспортник способен нести полезную нагрузку почти 36 тонн при максимальной взлётной массе около 141 тонны. Визуально EC-2 выделяется огромным выпуклым носом и обтекателями на фюзеляже, где скрыто оборудование для радиоэлектронной борьбы — предположительно, система J/ALQ-5 и другие средства.

Япония планирует закупить четыре таких самолёта для замены единственного устаревшего EC-1. В бюджетный запрос на 2025 финансовый год включено около 260 млн долларов на развитие проекта, что является частью масштабной программы модернизации разведки стоимостью 3,2 млрд долларов.

