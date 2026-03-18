Туристический сбор на поездки за границу в 2026-м: что известно, введут ли налог и в каком размере Оглавление Сбор с туристов: зачем нужен новый фонд Сбор за границу: опровержение из Госдумы 500 рублей с человека: как пытались ввести сбор в 2019-м Кто заплатит за Бали? Мнение эксперта о сборе с туристов В России обсуждается вопрос о введении специального сбора для туристов, выезжающих за границу. В чём суть данного предложения, а также будет ли данная инициатива принята, Life.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 18 марта, 09:34

Сбор с туристов: зачем нужен новый фонд

Президент РСТ Илья Уманский предложил создать специальный фонд помощи застрявшим за границей россиянам. Пополнять этот фонд Уманский предполагает путём введения специального сбора с граждан, отправляющихся в зарубежные поездки.

«Весь Интернет пестрит сообщениями от туристов, которые сами улетели за рубеж и не могут вернуться. И, конечно, никакие наши фонды не решают эту задачу, они не предназначены для этого. Поэтому мы выступаем за то, чтобы этот механизм реформировать, чтобы у нас появился общий фонд в руках Минэкономразвития. Который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста, независимо от того, каким образом он отправился за границу», — сказал Уманский.

Инициативу президента РСТ поддержали руководители ряда туристических операторов, назвав её своевременной и необходимой.

Сбор за границу: опровержение из Госдумы

В то же самое время в СМИ со ссылкой на главу Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева появилась информация о том, что в нижней палате парламента рассматривается вопрос о возможном введении «налога» на зарубежные путешествия. Но позже Тарбаев опроверг данную информацию, заявив о том, что пресса неправильно трактовала его высказывание.

«Увидел неправильную трактовку своего комментария в СМИ. Поэтому хотел бы в очередной раз дать разъяснение. Ни о каких законодательных инициативах в части введения сборов на выезд за рубеж или тем более введения специального налога — речи нет. Однозначно нет», — сказал парламентарий.

Он добавил, что эксперты обсуждают вопрос о возможности реформирования системы финансовых гарантий для туристов. Дискуссия, как пояснил Тарбаев, стала актуальной в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, когда встала необходимость вывезти большое количество людей.

500 рублей с человека: как пытались ввести сбор в 2019-м

Идея о введении специального сбора для туристов возникла далеко не в первый раз. Впервые об этом заговорили ещё в доковидное время. В январе 2019 года с такой инициативой выступило бизнес-сообщество.

«Считаем, что привлечение финансовых средств на развитие туризма в России возможно за счёт иностранных туристов, пользующихся инфраструктурой России, а также граждан нашей страны, предпочитающих отдых за границей. Наша ассоциация предлагает ввести налог в размере 500 российских рублей на выезд с территории Российской Федерации, который будет распространяться как на граждан России, так и на иностранных туристов», — говорилось в тексте обращения на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В прошлом году уже упомянутый Тарбаев также заявлял о возможности введения сбора на поездки за границу, но для юрлиц.

«Опираясь на данные по электронным путёвкам за прошлый год, вычисляем, что общий объём денег, который россияне вывезли за пределы России как туристы, достигает 700 миллиардов рублей. Если добавочная стоимость каждой путёвки будет 200–300 рублей, то на нужды отрасли в России ежегодно можно будет отчислять около 5–7 миллиардов рублей, которые могли уйти на развитие инфраструктуры внутри страны», — предлагал депутат.

Кто заплатит за Бали? Мнение эксперта о сборе с туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал предложение Ильи Уманского юридически несостоятельным.

— То, что предлагалось президентом РСТ Ильёй Уманским, а именно создать единый фонд и для организованных туристов, и для самостоятельных туристов, и чтобы все сбрасывались при выезде, и на всех бы это распространялось. Конечно, это прозвучало, но пока, слава богу, развития не получило, потому что юридически это абсолютно несостоятельно. Это всё равно, что мы будем платить, пользуясь телефоном, за всех мошенников, которые там обманывают, — сказал Барзыкин в беседе с Life.ru.

Эксперт напомнил, что схожая ситуация, когда в срочном порядке нужно было возвращать туристов домой, была во времена пандемии коронавируса.

— Самостоятельные туристы возвращались, если у них были авиабилеты, теми перевозчиками, которые их и должны были назад привезти. Если прекращены рейсы, то, естественно, им возвращали средства, и этим занимались консульства. Соответственно, за них не должны нести ответственность мы с вами, которые, допустим, выезжаем, и с нас будут собирать, чтобы кого-то с Бали вернуть или ещё откуда-то. Вот такая юридическая логика, — пояснил вице-президент РСТ.

Барзыкин выразил уверенность, что идея ввести сбор с туристов не будет принята по причине своей несостоятельности, а также противодействия данной норме.

— Думаю, что на уровне разговоров это так и останется, потому что подобные идеи возникают не в первый раз. Но ранее предлагалось, чтобы туроператоры в этот фонд вносили за туристов. Но сейчас инновация в том, чтобы туристы сами за себя платили. Торгово-промышленная палата, а также я лично не поддерживаем эту инициативу, — заключил спикер.

Авторы Альмир Хабибуллин