Готовили взрыв в здании суда: В Пятигорске вынесли суровый приговор террористам

Южный окружной военный суд огласил вердикт двум иностранным гражданам, готовившим атаку на инфраструктуру правосудия в Пятигорске. Мужчин признали виновными в серии тяжких преступлений, включая подготовку террористического акта.

Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, злоумышленники действовали по указанию зарубежных координаторов. Целью их нападения должно было стать здание городского суда. Для реализации плана преступники успели приобрести необходимые химические компоненты, чтобы собрать самодельное взрывное устройство.

Довести задуманное до конца фигурантам не удалось. Оперативники вышли на след радикалов и задержали их до совершения взрыва.

Суд признал подсудимых виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая приготовление к теракту в составе организованной группы и участие в террористической деятельности.

Исполнители получили от 17 до 18 лет лишения свободы. Первые пять лет срока они проведут в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Также на каждого осужденного наложен штраф в размере 6

Ранее в Уфе сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили преступление, которое готовил несовершеннолетний местный житель. Подросток 2009 года рождения попал под влияние запрещённой в России международной террористической организации.