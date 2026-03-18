Мэр Сочи рекомендовал не отправлять детей в школы и сады из-за угрозы БПЛА

Глава Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям курорта с призывом ограничить передвижение несовершеннолетних по городу. В условиях сохраняющейся опасности атаки беспилотных летательных аппаратов власти предлагают родителям оставить ребят дома.

Градоначальник подчеркнул, что данная рекомендация также касается студентов местных вузов и колледжей. Главная цель — минимизировать пребывание граждан на открытом воздухе, пока ситуация не нормализуется.

При этом чиновник отметил готовность образовательных учреждений к внештатным ситуациям.

«Напоминаю, что в детских садах и школах нашего города готовы принимать детей, в учебных учреждениях есть безопасные места», — уточнил он.

Персонал и охрана объектов уже прошли инструктаж и знают алгоритм действий при возникновении угрозы. Несмотря на подготовку персонала, руководитель администрации считает приоритетным исключение риска нахождения учеников на улице.

Жителям рекомендуют дождаться официального объявления об отмене режима опасности, прежде чем возвращаться к привычному графику посещения занятий. Актуальную информацию горожане могут отслеживать в официальных каналах.

Напомним, ВСУ всю ночь атаковали Кубань. В Краснодаре удары пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек.